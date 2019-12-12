В деле об убийстве Шеремета задержаны еще двое подозреваемых Петр Киян и Яна Дугарь (обновлено)

Об этом идет речь на страницах Кияна и Дугарь в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Обыск у "Рифмастера" Андрей Антоненко. Задержана волонтёр Юлия Кузьменко. Обыск у Петра Кияна! Шьют дело об убийстве Шеремета", - сообщает Тим Златкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтеру Юлии Кузьменко вручили подозрение по статье "умышленное убийство" и сейчас полиция едет вместе с ней проводить обыск, - адвокат Добош

"Подозрение Андрею Антоненко и ЕЩЕ ОДНОЙ моей Подруге Яне Дугарь: "Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы, разграничение по принципу национальной принадлежности..." Напомню: кроме Андрея и Яны задержаны также Юля Кузьменко... Три друга за ОДИН день! Ну вот что это за ПОЛНАЯ х.ета ???" - сообщил Назар Приходько, опубликовав фото подозрения Яне Дугарь.

Петр Киян

Яна Дугарь











Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала и предъявила подозрения фигурантам дела об убийстве Шеремета. Позже стало известно, что по делу об убийстве Шеремета задержаны сержант ССО Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Отметим, что 9 декабря ветеран АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил: "Мне предлагали взять на себя убийство Шеремета".

Также журналистка Ольга Худецкая сообщила, что ветеран АТО Иван Вакуленко должен был фигурировать в деле об убийстве Шеремета, но после получения повестки на допрос он был найден мертвым при загадочных обстоятельствах.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Новость обновляется...