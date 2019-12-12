Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.12.19 17:18

В пенитенциарной службе непропорционально большое количество персонала с низкими зарплатами, - замминистра юстиции Василик

Заместитель министра юстиции Украины Виталий Василик анонсировал кардинальные изменения в комплектовании кадрового состава пенитенциарной службы.

василик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, причем кардинальные. Мы хотели бы оптимизировать состав руководителей. Намерены выбрать достойных офицеров, которые знают свою работу", - сказал Василик на вопрос, будут ли замены в руководстве колоний.

В то же время он рассказал о нюансах сокращения персонала тюрем и колоний.

"У нас действительно непропорционально большое число персонала на количество осужденных. Общая численность персонала на 1 декабря 2019 составляет - 33 732 должности, некомплект - 4 652 должности. В последние годы идет тенденция к сокращению числа осужденных, нужно корректировать численность персонала. При этом нужно решать вопросы улучшения его социальной защиты, но прежде всего - увеличение денежного обеспечения ", - сказал замминистра.

Он отметил, что таким образом начнется оптимизация, "ведь сейчас в системе непропорционально большое количество персонала с низкими зарплатами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных

"В таких условиях трудно сформировать элиту, "скелет" службы. Важно поднять престиж службы. В системе должны остаться высококвалифицированные специалисты и, соответственно, должны прийти те, кто четко осознает суть и задачи профессии", - сказал чиновник.

По его словам, большая роль на формирование кадрового резерва и переподготовки полагаться на ведомственные учебные заведения (краткосрочные курсы переподготовки, высшее образование и др.).

"Мы их усилим, но и  будем требовать от них результат. Таким образом оставим лучших, которые действительно нацелены работать. Можем даже привлечь людей из смежных сфер. Хотим сделать для них достойные условия и такие же зарплаты. Я хочу положить конец подбору персонала в пенитенциарной сфере по остаточному принципу. Если в регионах на 5-6 тыс. грн зарплаты кто-то может прийти, то в Киеве и других городах-миллионниках - нет ", - отметил Василик.

Также читайте: Минюст планирует закрыть до трети тюрем и построить новые, - Малюська

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100