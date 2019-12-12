В пенитенциарной службе непропорционально большое количество персонала с низкими зарплатами, - замминистра юстиции Василик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, причем кардинальные. Мы хотели бы оптимизировать состав руководителей. Намерены выбрать достойных офицеров, которые знают свою работу", - сказал Василик на вопрос, будут ли замены в руководстве колоний.

В то же время он рассказал о нюансах сокращения персонала тюрем и колоний.

"У нас действительно непропорционально большое число персонала на количество осужденных. Общая численность персонала на 1 декабря 2019 составляет - 33 732 должности, некомплект - 4 652 должности. В последние годы идет тенденция к сокращению числа осужденных, нужно корректировать численность персонала. При этом нужно решать вопросы улучшения его социальной защиты, но прежде всего - увеличение денежного обеспечения ", - сказал замминистра.

Он отметил, что таким образом начнется оптимизация, "ведь сейчас в системе непропорционально большое количество персонала с низкими зарплатами".

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"В таких условиях трудно сформировать элиту, "скелет" службы. Важно поднять престиж службы. В системе должны остаться высококвалифицированные специалисты и, соответственно, должны прийти те, кто четко осознает суть и задачи профессии", - сказал чиновник.

По его словам, большая роль на формирование кадрового резерва и переподготовки полагаться на ведомственные учебные заведения (краткосрочные курсы переподготовки, высшее образование и др.).

"Мы их усилим, но и будем требовать от них результат. Таким образом оставим лучших, которые действительно нацелены работать. Можем даже привлечь людей из смежных сфер. Хотим сделать для них достойные условия и такие же зарплаты. Я хочу положить конец подбору персонала в пенитенциарной сфере по остаточному принципу. Если в регионах на 5-6 тыс. грн зарплаты кто-то может прийти, то в Киеве и других городах-миллионниках - нет ", - отметил Василик.

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