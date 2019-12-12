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12.12.19 17:37

Призывал к войне: в Одессе СБУ раскрыла антиукраинского интернет-агитатора

В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На персональной странице в российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к началу военного конфликта и вражде на национальной почве. Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими его противоправную деятельность.

Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала деятельность антиукраинского интернет-пропагандиста в Запорожье

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 436 Уголовного кодекса Украины, следователями СБУ злоумышленнику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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