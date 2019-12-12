Кроме тех, кто планировал и взрывал, нужно узнать, кто был организатором убийства Шеремета, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга.

Он отметил, что следователи провели "титаничискую работу". Очень мало людей верили, что это преступление раскроют.

Рябошапка подчеркнул, что "это только первые шаги - установлены те, кто планировал и взрывал, но нужно узнать кто является организатором этого преступления".

Также генпрокурор отметил, что на сегодняшний день между МВД и ГПУ, может быть, впервые прекрасное сотрудничество и оно дает результаты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он не вывез еще и Шеремета": разговор фигурантов дела об убийстве Шеремета Грищенко о найденом мертвым ветеране АТО Вакуленко

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.