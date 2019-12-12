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12.12.19 18:26

Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток 12 декабря, потерь нет, - штаб ООС

Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

война,ато,оос

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела укреплений Объединенных сил:

у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

Сегодня, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано".

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