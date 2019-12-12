"Подверсия" убийства Шеремета связана с его изобличением режима Путина, - Аваков

Об этом заявил на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. – Ред.), Шеремет издавал несколько материалов, которые изобличали соответствующий нынешней режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается", - сказал Аваков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о "российском следе" в этом преступлении.

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Заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль указал, что были названы основные версии, но есть еще ряд подверсий, над которыми следствие сейчас работает. "На данном этапе продолжаются активные следствия действия. Если будет дополнительная информация, мы обязательно о ней сообщим", - отметил он.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

12 декабря по подозрению в убийстве Шеремета были задержаны 3 человека: детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, сержант ССО, музыкант Андрей Антоненко и участница АТО, ныне – военнослужащая по контракту Яна Дугарь.

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По версии следствия, вместе с ними убийство готовили супруги ветераны Владислав и Ирина (Пума) Грищенко.