Подозрение в убийстве Шеремета предъявлено военной медсестре Дугарь, волонтеру Кузьменко и ветерану АТО Антоненко, – МВД

Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Подозрение по ст.115, проводятся следственные действие, обыски", - сказал Шевченко.
По его словам, двум другим подозреваемым в этом деле, супругам Грищенко, подозрение в убийстве Шеремета пока не предъявлялось.
"Двум другим фигурантам - супругам Грищенко - пока подозрение в этом деле не предъявлено, они находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области", - рассказал Шевченко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.