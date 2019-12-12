Нацполиция обеспечит безопасность и конфиденциальность всем, кто может еще что-то сообщить об убийстве Шеремета, - глава Нацполици Клименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга по расследованию убийства журналиста Шеремета в четверг в Киеве заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
По его словам, озвученная в ходе брифинга информация, в том числе, имена подозреваемых, была обнародована с разрешения следователей. "Возможно, у кого-то есть ещё дополнительные сведения, чтобы помочь следствию. Мы готовы эту информацию принять к сведению, обеспечить безопасность этим гражданам и конфиденциальность", - сказал Клименко.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.