Резню на Донбассе начал именно Путин, - Порошенко

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в интервью журналисту Сергею Лойко для Радио Свобода, комментируя заявления российского президента о якобы возможной резню на Донбассе в случае передачи российско-украинской границы под контроль украинской армии, передает Цензор.НЕТ.

"Путин неоднократно демонстрировал, что никаких красных линий для него не существует. В том числе и по сценарию восстановления наступательных действий со стороны российской армии. Итак, эта опасность точно присутствует ", - убежден Петр Порошенко.

"Я хотел бы напомнить, что резню в Донбассе в 2014 году начал именно Путин. По его приказу было проведено решение Государственной думы о возможности применения вооруженных сил РФ за пределами России. Оно было напрямую связано с аннексией Крыма и последующей агрессией в Донбассе. И гибель тринадцати тысяч украинских граждан, в том числе и десяти тысяч мирных жителей в ходе этой резни или в ходе этой агрессии, лежит точно на совести Путина. Как, собственно, и гибель в Донбассе сотен российских граждан ", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также напомнил, что именно Россия в свое время заблокировала резолюцию ООН по резни в Сребренице, которую привел в пример хозяин Кремля.

"Резня, которая была организована Российской Федерацией на оккупированных территориях Украины, не прекращается и по сей день. Гуманитарная ситуация там ужасная. И моей основной целью все эти пять лет как политика и пятого Президента было освобождение наших территорий от оккупации и установления там законного порядка ", - отметил Петр Порошенко.

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