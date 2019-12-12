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12.12.19 20:45

"Главное, что мы все начали общаться", - программа канала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин" анонсировала эксклюзивное интервью с Зеленским

Пропагандисты с телеканала "Россия 1" утверждают, что записали первое интервью президента Украины Владимира Зеленского СМИ государства-агрессора.

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Интервью Зеленского программе "Москва. Кремль. Путин" обещают показать на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 15 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Это первое полноценное интервью Зеленского представителю российских СМИ", - сказано в сообщении.

"Главное, что мы все начали общаться", – якобы сказал Зеленский пропагандистам с "России 1" после переговоров с Путиным в Париже​​​.

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