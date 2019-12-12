Киевсовет выкупит цех бывшего завода "Большевик", который снесут для достройки Шулявского путепровода

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Адрес нежилого здания - проспект Победы, 49/2. После выкупа, корпус должны снести. Это необходимо для обустройства провоповоротного съезда (с проспекта Победы на улицу Вадима Гетьмана) и левоповоротного съезда (с улицы Александра Довженко на проспект Победы) в рамках реконструкции Шулявского путепровода.

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"Будет проведена профессиональная оценка имущества - здания, оборудования, упущенной выгоды и т. п. И только тогда будет установлена выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или обжаловать. Однако он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", - отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

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