Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас, и это процесс. Потому что, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немного другие. На сегодняшний момент то, что я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел все, условно, пять с половиной лет", - отметил Пристайко.
По его словам, в Украине надеялись, что "российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли Европейский Союз и наши партнеры", а именно – санкционное давление. "Очевидно, что российская сторона пока на сегодня демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, она не готова к этим изменениям", - считает министр.