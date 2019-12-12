Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.12.19 21:49

Россия пока не поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что Россия находится в процессе понимания "красных линий", которые Украина никогда не перейдет.

пристайко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я не думаю, что Россия поняла, что есть "красные линии", которые Украина никогда не перейдет. Я думаю, что российская сторона пытается это понять сейчас, и это процесс. Потому что, если бы она поняла, то и риторика разговоров, и результаты были бы немного другие. На сегодняшний момент то, что я наблюдаю, что российская сторона остается на тех же позициях, которые я видел все, условно, пять с половиной лет", - отметил Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главная "красная линия" для украинской делегации - международно признанные границы, от нее не отступим, - Пристайко

По его словам, в Украине надеялись, что "российская сторона поймет цивилизованное давление, к которому прибегли Европейский Союз и наши партнеры", а именно – санкционное давление. "Очевидно, что российская сторона пока на сегодня демонстрирует, что политических изменений она не ожидает. То есть, она не готова к этим изменениям", - считает министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федерализации Украины не будет, работа над имплементацией "формулы Штайнмайера" продолжится, - Пристайко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100