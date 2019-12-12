ОБСЕ надеется, что виновных в убийстве Шеремета смогут привлечь к ответственности

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Слежу за сегодняшними событиями в расследовании убийства Павла Шеремета в Украине 20 июля 2016 года. Я надеюсь, это позволит вскоре привлечь к ответственности убийц и преступников", - написал Дезир.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко.

Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Их мотивом следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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