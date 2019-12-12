Фигуранты дела об убийстве Шеремета Грищенко и Кузьменко за последние годы приобрели авто и недвижимость, - замглавы НПУ Коваль

Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль, передает Цензор.НЕТ.
"Инна Грищенко занималась активной деятельностью по помощи военным подразделениям. За время АТО она приобрела несколько квартир и несколько автомобилей", – сказал он.
По словам Коваля, это подтверждают "сотни аудизаписей" телефонных разговоров, на которых, в частности, обсуждается то, каким образом приобреталось это имущество.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.
Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.