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12.12.19 22:46

Зеленский в рамках саммита ГУАМ провел встречу с премьерами Грузии и Молдовы и вице-премьером Азербайджана

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику и вице-премьер-министром Азербайджанской Республики Али Ахмедовым.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил активизацию сотрудничества Украины, Азербайджана, Грузии и Молдовы в рамках ГУАМ и проведение ежегодного заседания на уровне глав правительств.

"Нас объединяет стремление к безопасности и стабильности в регионе, экономическому развитию, росту инвестиций, развитию инфраструктуры и культурному обмену между нашими людьми", - сказал Президент Украины во время встречи.

Стороны обсудили ряд совместных экономических и инфраструктурных проектов. Была подчеркнута важность разработки перспективных транспортных маршрутов, в том числе для осуществления мультимодальных перевозок.

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Зеленский также предложил продолжить процесс имплементации упрощенных процедур пересечения границы гражданами стран - членов ГУАМ, в частности с использованием внутренних паспортов формата ID-карт.

"Участники ГУАМ согласились с необходимостью осуществления конкретных шагов для расширения потенциала организации, улучшение внутренней коммуникации ГУАМ и популяризации объединения", - говорится в сообщении.

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