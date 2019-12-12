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12.12.19 23:14

Самым сложным на переговорах в Париже был вопрос возвращения контроля над границей, - Зеленский

На переговорах в рамках нормандского саммита в Париже наиболее сложным был вопрос возвращения Украиной контроля над границей с РФ.

Самым сложным на переговорах в Париже был вопрос возвращения контроля над границей, - Зеленский

Об этом Президент сказал в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Самый сложный вопрос - передача границы под контроль Украины. Это слабое место Минских соглашений. Мы подписали, что нам передают под контроль нашу же границу только после выборов на временно оккупированных территориях.

Мы очень много времени выделили на этот вопрос, очень детально об этом говорили, у нас разные позиции с президентом РФ. Мне понравилось, что мы начали об этом говорить, мы договорились, что продолжим об этом говорить и более детально, с разными вариантами на следующей стрече", - рассказал Зеленский.

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