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12.12.19 23:19

При пожаре на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военный

При пожаре на авианесущем российском крейсере "Адмирал Кузнецов" погиб военный армии РФ.

При пожаре на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб военный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР РФ возбудило уголовное дело. Возгорание произошло во время сварочных работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Число пострадавших при пожаре составляет десять человек — это мужчины возрастом от 20 до 35 лет. Все они были доставлены в больницы.

Впрочем, не исключено, что после пришедшей позднее информации пресс-службы Северного флота о гибели военного, дело будет переквалифицировано по более строгой статье Уголовного кодекса.

Военнослужащий "погиб при борьбе за живучесть отсека". Его тело было найдено поисковой группой в одном из помещений. Сейчас идет поиск офицера службы живучести корабля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов СКР.

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