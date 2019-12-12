На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

Об этом глава МВД сообщил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело не является расследованным и закрытым. Сегодня мы провели фазу, когда задержали группу и им предъявлены обвинения, на наш взгляд обоснованные. Мы сделали большой и подробный брифинг, потому что тема очень резонансная, мы хотели дать максимум информации.

Но у нас нет ответов на все вопросы. У нас нет ответа по механизмам взаимодействия, нет ответа по роли некоторых людей. Но мы не все можем рассказать, на брифинге было сообщено 5-7, может 10% фактов, которые мы можем изложить. В этом деле будут еще новости и будет еще информация", - сказал Аваков.

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Министр добавил, что завтра в суде будут предъявлены акты нескольких экспертиз о которых говорили на брифинге, в том числе эксперта из Великобритании, "человека №1 в мире по анализу видеоизображений".

"Мы убеждены, что не ошиблись", - подчеркнул Аваков.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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12 декабря 2019 года на брифинге по расследованию убийства Шеремета замглавы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что обоснованно подозреваются в причастности к преступлению военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко.

Коваль также заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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