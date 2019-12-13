В день убийства Шеремета подозреваемая медсестра Дугарь находилась в АТО, - депутат Зинкевич. ДОКУМЕНТ

Документ Зинкевич обнародовала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Это справка о непосредственном участии лица в Антитеррористической операции, выданная старшему солдату Яне Дугарь. В справке указано, что с 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась в АТО. Справка базируется на выписке из приказов командира ОТУ "Донецк" от 6 июня 2016 года №160 и от 29 сентября 2016 года №276.

"Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинский и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши", - написала Зинкевич.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Ти давав клятву рятувати людей, це як військова присяга": що відомо про 6 підозрюваних у вбивстві Шеремета

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: На брифинге было сообщено 5-7% информации по делу Шеремета, завтра на суде предъявят акты экспертиз, - Аваков

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".