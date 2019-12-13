Дело Шеремета показало, что стране остро нужен суд присяжных, - Бутусов

Об этом пишет в блоге для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Риффмастер Андрей Антоненко - один из символов войны. Автор гимна Сил специальных операций "Тихо прийшов, тихо пішов", фронтовой артист, характер которого соответствует его песням - он стал сержантом, резервистом ССО, и на день сержанта именно его фото командование ССО выставило в фейсбуке. Множество раз я встречал Андрея с концертами на самых разных участках фронта", - отметил журналист.

"Юлия Кузьменко - известнейший и уважаемый волонтер, которая посвятила все свое время помощи фронту, ее лично знают многие сотни военных и волонтеров, она также известнейший детский врач, профессионал, которая спасла в "Охматдете" сотни детских жизней. И Андрей, и Юлия очень многое отдали нашей стране", - добавил он.

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Главред Цензор.НЕТ напомнил, что убитый в июле 2016 год Павел Шеремет был одним из уважаемых и известных журналистов, и каждая версия в деле об его убийстве должна быть тщательно изучена и озвучена публично.

"То, что было сегодня - это пресс-конференция, это политические заявления. В суде должны выступить прокуроры, и что будет предъявлено в полном объеме, еще неизвестно. Но адвокаты и подозреваемые должны официально ответить на тяжкие обвинения на суде", - написал Бутусов.

Он добавил, что опасается, чтобы еще с кем-то из фигурантов дела не произошел несчастный случай или самоубийство, как это случилось с найденным мертвым ветераном АТО Вакуленко.

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В любом случае, по мнению Бутусова, "грядет буря".

"Я хочу обратить внимание турбо-депутатов Верховной Рады. Стране остро необходим суд присяжных. Дела такого накала и такой значимости следует решать с привлечением общественности, поскольку в таком деле правосудие как никогда нуждается в доверии", - подытожил он.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".