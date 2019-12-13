Адвокатская компания, основанная Маси Найемом, не будет защищать подозреваемых в убийстве Шеремета

Об этом юридическая компания "Миллер" объявила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Адвокатское объединение "Миллер" не защищает и не будет защищать в будущем подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета - друга основателя и адвоката компании Маси Найема", - сказано в сообщении.

"Журналист и один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет был хорошим товарищем основателя компании "Миллер" Masi Nayyem, что делает невозможным защиту интересов кого-либо из подозреваемых по этому делу адвокатами объединения из-за правового и этического конфликта интересов", - добавили в компании.

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Ранее адвокаты объединения "Миллер" присутствовали при проведении обыска у одного из подозреваемых, музыканта и ветерана Андрея Антонюка.

В компании подчеркнули, что их сотрудники не входили в дело на стороне защиты, а только "обеспечили соблюдение закона при проведении следственных действий".

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".