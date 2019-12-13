Враг за сутки восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
- возле Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрела:
- возле Пивденного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку от Марьинки. Потерь с украинской стороны не было.