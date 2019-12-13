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13.12.19 08:43

Богдан заявил, что акции на Майдане мешали нормандским переговорам

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Российской Федерации во время "нормандской встречи" дважды упоминал акции на Майдане Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Богдан сказал в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Во время этой дискуссии президент Российской Федерации Путин дважды спрашивал, как мы можем вести переговоры, как можем это обещать, когда именно в этот момент у нас там, на Майдане, стоят активисты, люди, которые ставят к президенту определенные требования", — отметил он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что упоминания об акциях на Майдане "ухудшали переговорную позицию".

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Напомним, 4 декабря 2019 года партии "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря — накануне встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Указанные партии считали, что накануне встречи в Париже "необходимо напомнить власти о "красных линиях".

Речь шла о следующих требованиях:

В день визита Зеленского в Париж у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемого "Дозора Года".

Ранее на Майдане Независимости люди собирались на Всеукраинское вече "Красные линии для Зеленского". Событие посвящено поездке президента Владимира Зеленского в Париж для участия в "нормандской встрече". Ко Всеукраинской акции также присоединились в Харькове и Одессе.

Также представители украинской диаспоры вышли на митинг в Париже накануне встречи в "нормандском формате" лидеров Украины, Франции, Германии и России.

В полночь участники акции под Офисом президента в Киеве заявили, что президент Украины "не пересек красные линии", поэтому участники акции не будут оставаться на бессрочный протест.

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