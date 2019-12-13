Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.12.19 08:47

Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода, - президент Евросовета Мишель

Лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации еще на 6 месяцев.

Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РФ на полгода, - президент Евросовета Мишель

Об этом по итогам первого дня работы саммита лидеров ЕС заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"У нас также была возможность, что касается России и Украины, выслушать дискуссию, представленную после встречи нормандского формата, которую в Париже провели Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Это была возможность обмена информацией о ситуации в регионе, и это была возможность, как вы, конечно, знаете, принять решение о продлении санкций еще на полгода, учитывая тот факт, что мы считаем, что имплементация Минских соглашений остается для нас чрезвычайно важным моментом", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Евросоюза нет оснований для ослабления санкций против РФ, - вице-премьер Кулеба

"Это пункт, по которому мы и дальше будем внимательны и очень активны в будущем", - добавил Мишель.

Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100