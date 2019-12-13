Мой муж погиб под Иловайском не для того, чтобы я амнистировала его убийц, - нардеп от СН Вагнер о том, почему не поддержала закон о спецстатусе Донбасса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на она написала на своей странице в Facebook.

"Этим законом предусмотрена амнистия лицам, которые убивали и пытали украинских военнослужащих и украинских граждан. Этим законом разрешается создание отрядов "народной милиции", что, во-первых, противоречит Конституции, а во-вторых, фактически легализует незаконные вооруженные формирования", - написала она, добавив, что как народный депутат принимала присягу, где обязывалась неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины.

"Кроме того, мой муж, Владислав Ковалев и его побратимы, погибли в бою при прорыве Иловайского окружения, не для того, чтобы я, в украинском парламенте, амнистировала их убийц", - добавила Вагнер.

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Как сообщалось ранее, 12 декабря, Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год.

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.