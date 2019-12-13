Полиция обыскала дом волонтеров Акастеловых по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Евгений Акастелов во время Революции Достоинства был заместителем командира Первой сотни, Наталья Горбонос-Акастелова до сих пор занимается ранеными воинами в госпиталях. В их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск продолжался до пяти утра. Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин", - пишет издание.
Издание связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.
Фото квартиры Акастеловых после обыска.
Позже сами волонтеры сообщили. что обыски связаны с делом об убийстве Шеремета.
Вместе с тем, по данным страницы Акастелова в день убийства Шеремета он размещал фото с геотегом в Ивано-Франковской области.
12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.
Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".