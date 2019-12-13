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13.12.19 10:17

Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета (обновлено)

Печерский райсуд сегодня будет избирать меру пресечения Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Только что позвонили из Печерского суда. Судья Вовк назначил рассмотрение ходатайства на 9.45 то есть через 25 минут. Это при том что мне еще даже не вручено ходатайство об избрании меры пресечения Юлии Кузьменко", - сообщил он.

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"Ходатайство еще мне не вручено. С минуты на минуту получу, после чего 3 часа перерыва, для ознакомления с материалами ходатайства. Затем начнется судебное заседание! То есть около 13 часов", - позже сообщил адвокат.

"Приходите на 13:00 в Печерский суд на улице Владимирской в суд по Яне Дугарь. Мы с Оксаной Корчинской и адвокатами уже здесь, в настоящее нам еще предоставили свидание", - сообщила нардеп от ЕС Яна Зинкевич.

"Печерский суд в 11.00 начнет избирать меру пресечения ветерану АТО Андрею Антоненко", - рассказали в прокуратуре.

Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 01
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 02
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 03
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 04
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 05
Печерский суд сегодня будет избирать меру пресечения Кузьменко, Дугарь и Антоненко, подозреваемым в деле об убийстве Шеремета 06

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