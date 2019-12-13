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13.12.19 10:56

"Готов работать вместе на благо наших народов", - Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой на выборах.

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"Искренне поздравляю Бориса Джонсона с победой! В этот ключевой период для Великобритании мы хотим благополучия нашим британским друзьям и союзникам. Готов работать вместе на благо наших народов, а также мира и процветания в Европе", - написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков показали, что правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов.

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Готов работать вместе на благо наших народов, - Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах 01

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы.

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