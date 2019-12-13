"Характеризуется положительно", - Командование ССО о подозреваемом в деле об убийстве Шеремета сержанте Антоненко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Командование сообщило на своей странице в сети Facebook.

"По поводу задержания сержанта Антоненко Андрея, которого подозревают в совершении преступления, Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года. За время прохождения службы характеризуется положительно", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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