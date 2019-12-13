"Маржу Холодова" отменят: правительство подписало меморандум с табачными компаниями



Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и крупнейшие табачные компании Украины 12 декабря 2019 г. подписали Меморандум о взаимопонимании относительно прозрачного и предсказуемого регулирования развития табачной промышленности. Соответствующий проект Меморандума был согласован днем ранее на заседании Правительства и Тимофей Милованов был уполномочен на его подписание со стороны Кабинета Министров Украины, передает УНИАН.

Об этом первым сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который является автором проекта постановления Верховной Рады Украины об отмене "Маржи Холодова". В рамках Меморандума стороны договорились о "предсказуемой, прозрачной и стабильной модели налогообложения в табачной промышленности", борьбе с контрабандой и расширении конкуренции на табачном рынке. Европейская Бизнес Ассоциация приветствовала принятие данного Меморандума и выразила надежду, что все договоренности, заявленные в нем, будут выполнены. Не случайно среди основных целей Меморандума указано "содействие продвижению и сохранение прозрачной модели функционирования рынка табачных изделий, обеспечение ценообразования на конкурентной основе и в соответствии с принципами рыночной экономики". Дело в том, что 4 октября парламент принял в целом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов. И хотя тема данного законопроекта абсолютно не касалась табачной отрасли, накануне депутаты-члены профильного Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике внесли поправку №8, которая ввела фиксированную маржу – 7% доходности при продаже сигарет оптовым компаниям и 13% - розничным, что может удвоить доходы табачного оптовика-монополиста "Тедис Украина".





Как ранее сообщалось, эта поправка предположительно была принята в интересах заместителя председателя парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть киосков по продаже сигарет. Против поправки выступила Европейская Бизнес Ассоциация и Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины. "Эта поправка была внесена на скорую руку, с нарушением требований ст. 116 Регламента и она никак не связана с содержанием законопроекта. Поправка противоречит требованиям Всемирной торговой организации и международным принципам ценообразования и регулирования табачных изделий", – заявил глава Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко в официальном письме к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и Премьер-министру Украины. По прогнозам Совета предпринимателей, введение в действие этой поправки привело бы к повышению цен на сигареты на 18% (в среднем на 7 грн. за пачку) уже в ближайшие недели. Из-за упомянутой поправки BritishAmerican Tobacco в ноябре 2019 г. остановила производство сигарет на заводе в Прилуках, отозвала 25 млн. предварительно заказанных акцизных марок на сумму более 505 млн. грн. Japan Tobacco International отозвала около 16 млн акцизных марок на 350 млн. грн. А Philip Morris Ukraine заявила о существенном сокращении производства сигарет уже в ноябре, что могло привести к сокращению на 32% платежей компании по табачному акцизу. Лишь срочное вмешательство в ситуацию Президента Украины, а в дальнейшем – и Кабинета Министров Украины позволили предотвратить полномасштабный кризис и на рынке табачных изделий, и в доходах государственного бюджета. Ведь все три упомянутые компании входят в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины. После расследования журналистов "Схем" о связи депутата Холодова с табачным бизнесом и лоббирование поправки №8 в своих интересах, 4 декабря 2019 г. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело против Андрея Холодова по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного статьями 15 и 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.





