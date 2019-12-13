Врачи искусственно стимулируют роды, чтобы дети не рождались в выходные, - Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, исследуя данные о рождаемости в Украине, выяснилось, что дети рождаются значительно чаще в будние дни.
"Если в советское время шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!" - отметил Дубилет.
Как объясняют эксперты, врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные. Пики во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение.
"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - подытожил Дубилет.