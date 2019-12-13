"Грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - характеристика с места службы подозреваемой в деле об убийстве Шеремета военной медсестры Дугарь. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила нардеп от ЕС Яна Зинкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Служебная характеристика Яны Дугарь из 66 госпиталя, в котором она служила в момент убийства Шеремета. Характеристика, конечно же, положительная и особенно обращаю внимание на то, что с 03.06 по 28.07 она находилась в должности операционной сестры (убийство было 20 июля)", - рассказала нардеп.

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"За время прохождения службы зарекомендовала себя исключительно, как грамотный, дисциплинированный и трудолюбивый военнослужащий", - говорится в характеристике.





12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".