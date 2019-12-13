Путин не смог изолировать Украину и улучшить отношения с Европой, - The Economist

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет издание "The Economist".

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году должна была стать определяющим моментом президентства Владимира Путина. Она должна была показать миру возрожденную Россию, а также усилить его популярность дома. Потратив $50 млрд, он не оставил ни единого шанса сценарию, что-то пойдет не так.

Спустя шесть лет последствия до сих пор преследуют Кремль. 9 декабря антидопинговая организация WADA запретила России участвовать в главных международных соревнованиях на четыре года. В стране, где символы играют большую роль, чем суть, этот запрет, несмотря на все доступные лазейки, стал большим унижением. Он был провозглашен в тот же день, когда Путин сел за стол с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Франции и Германии, чтобы поговорить о войне на Донбассе, которую спонсирует Россия. Эта война унесла жизни более 13 тысяч человек.

Первая встреча в "нормандском формате" за три года была окутана страхами. Частично это произошло из-за нового рвения президента Франции Эммануэля Макрона строить мосты в отношениях с Россией. Достигнет ли Путин своей цели запихнуть Донбасс обратно в состав Украины, не отдавая при этом украинскому правительству полный контроль над суверенитетом своей страны, чтобы он стал удобным инструментом дестабилизации всех ее регионов? Будет ли французский президент давить на Киев ради собственного большого видения европейской архитектуры безопасности? А украинский президент-новичок прогнется под этим давлением? Все эти страхи заставили тысячи людей выйти на улицы в Киеве, призывая Зеленского не сдавать позиции.

Читайте также: Донбасс нельзя сравнивать со Сребреницей, - Корниенко о словах Путина

Встреча не принесла больших результатов. И это стало некоторым облегчением. Стороны договорились о новом обмене заключенными, о разведении войск еще в трех местах на линии разграничения и о новой встрече через четыре месяца. Но Зеленский также публично провел некоторые красные линии. Территориальная целостность Украины не будет принесена в жертву включительно с Крымом, а также никаких местных выборов на Донбассе, пока Киев не будет контролировать всю оккупированную территорию и границу с Россией. Только при этих условиях выборы будут честными, в то время как сейчас на такое их качество рассчитывать не приходится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если будет "стена", то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда", - Зеленский о Донбассе

Контраст между президентами Украины и России был поразительный. Путин приехал на встречу в бронированном монстре-лимузине в сопровождении телохранителей, некоторые из которых были в балаклавах. Зеленский же прибыл в микроавтобусе Renault. На поздней пресс-конференции Зеленский казался молодым, нервным и искренним. Путин выглядил как постаревший автократ, мстительный, свирепый и скучный. Поставив себе цель нормализовать отношения с Европой и изолировать Украину, он не достиг ни первого, ни второго. В тот же день министры иностранных дел ЕС согласились начать работу над европейской версией американского "Акта Магнитского". Это законодательная инициатива, которая предусматривает введение санкций против России за нарушения прав человека.

Неделя выдалась ужасной для Путина еще и потому, что он столкнулся с сопротивлением в Беларуси, дружественной славянской стране, которая уже входит в российский экономический союз. Усиление этого союза (и таким образом поглощение Беларуси) могло позволить Путину провозгласить создание новой страны, которую он возглавил бы после окончания своего последнего определенного российской конституцией президентского срока.

Но переговоры, которые прошли 7 декабря в резиденции в Сочи, не добились ничего от белорусского лидера Александра Лукашенко. "Мы никогда не собирались и не станем частью другой страны, даже братской России", - сказал он.

Разговор длился пять часов, но не дал ничего кроме договоренности встретиться снова через две недели. Как только Лукашенко вернулся домой, руководство белорусской армии объявило о желании принять участие в военных учениях НАТО под названием "Защитник Европы", которые пройдут в следующем году. Вряд ли все это дает повод Путину чувствовать себя по-рождественски празднично.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я сказал Путину, что резни на Донбассе не будет, - Зеленский