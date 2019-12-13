В 2020 году на льготы и субсидии по услугам ЖКХ предусмотрено более 47,5 млрд грн, - замминистра соцполитики Музыченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.
"На следующий год предусмотрена аналогичная с 2019 годом сумма на уровне чуть более 47,5 миллиардов гривен. Этого также абсолютно достаточно для того, чтобы обеспечить в полном объеме финансирование льгот и субсидий на услуги ЖКХ", - заявил Музыченко в пятницу во время брифинга на тему государственной поддержки в сфере оплаты коммунальных услуг.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский его подписал.