Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.12.19 12:41

Желания одной Украины мало, РФ должна выполнить свою часть работы, - глава МИД Германии Маас о прекращении войны на Донбассе

Украинская сторона предприняла шаги к разблокированию Минского процесса, но воли ее одной недостаточно, свою часть работы должна выполнить РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, докладывая в Бундестаге о результатах саммита "нормандской четверки".

"Всем причастным ясно, о чем идет речь, и это выходит за пределы восточной Украины и Украины. Мир в Украине играет важную роль также в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только при условии окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины", - заявил министр.

Он проинформировал депутатов о договоренностях Париже 9 декабря: всестороннее прекращение огня до конца года, обмен к праздникам пленными, дальнейшее разминирование, разведения еще в трех точках. Также о договоренности не допускать в будущем препятствования работе СММ ОБСЕ, в состав которой входят 800 наблюдателей, в том числе 40 немцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: освобождение пленных из РФ и оккупированного Крыма будет решаться после возвращения заложников из ОРДЛО

Глава МИД ФРГ признал, что ответов на многие вопросы пока нет. Среди них он назвал проведение демократических местных выборов в зоне конфликта, восстановление полного контроля Украины над ее границей.

"Именно президент Зеленский своим мирным курсом внес новое движение в имплементации Минских соглашений ... Следует признать, что Украина в течение последних недель и месяцев сделала мужественные шаги, в том числе против внутреннего политического сопротивления, и таким образом создала основу для того, чтобы мы могли вернуться к обсуждению политического процесса завершения конфликта на востоке Украины. Но мир на Донбассе нуждается больше, чем в воле украинского правительства", - заявил Маас.

Он заверил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над тем, чтобы шестая зима войны для людей с восточной Украины стала последней военной зимой.

Маас сообщил, что перед саммитом через 4 месяца должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Причин менять режим санкций против РФ у Евросоюза нет, - глава МИД Германии Маас

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100