"Ситуация достаточно непредсказуемая", - в МИД РФ не исключают, что следующего "нормандского саммита" может и не быть

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая на площадке клуба "Валдай".

"Через четыре месяца лидеры согласились встретиться опять. Встретятся они или нет - это уже второй вопрос. Потому что у нас уже были случаи, когда вроде бы намечались даты, но они успешно были пройдены, без встреч. Поэтому посмотрим, как все пойдет, ситуация действительно достаточно непредсказуемая", - сказал Руденко.

Он подчеркнул, что для России важно оставить "все как есть" в порядке выполнения Минских соглашений.

При этом Руденко сообщил, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря будут согласовываться три участка разведения сил по линии соприкосновения на Донбассе.

"Эти участки тоже пока не согласованы, даже названия этих мест пока неизвестны. Это все будет делаться на заседании Контактной группы, которое у нас состоится 18 декабря", - сказал Руденко. По его словам, в РФ удивлены, что Украина отказалась разводить силы и средства по всей линии соприкосновения.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 год;

полное прекращение огня до конца 2019 год;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились: