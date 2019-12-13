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13.12.19 13:19

ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых Директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Предварительная квалификация произвдств: ч.2 ст. 344 УКУ (использование своего служебного положения при осуществлении незаконного влияния на государственного деятеля), ч.1 и ч.2 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия) и покушения на совершение уголовного преступления, предусмотренного ч 2. ст. 372 УКУ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)

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ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко 01
ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко 02

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