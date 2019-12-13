Формула Зеленского: "ветеран = преступник", - Билецкий

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" и экс-командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявил в видеоролике, опубликованном на Youtube-канале политика 12 декабря.

По словам Билецкого, следствие не предоставило прямых доказательств причастности добровольцев и ветеранов к убийству известного журналиста. Обвинение было сделано только на основании странных переписок и записей телефонных разговоров.

"Хочу несколько слов сказать о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Для меня это - личное дело, я дружил с Павлом. Мне важно знать, что люди, которые заказали и убили Павла Шеремета, найдены и наказаны. Пресс-конференция министра внутренних дел Авакова, генпрокурора и президента Зеленского выглядит убедительно. Впрочем, аргументы за то, что именно эти люди убивали Павла, выглядят странно. Странные переписки, появление какого-то имущества. Это не является прямыми доказательствами того, что они причастны к убийству", - сообщил политик.

Глава "Национального Корпуса" также заявил, что в последнее время в СМИ появляется много информации, направленной на дискредитацию украинских патриотических и добровольческих движений. А заинтересованы в этом - непосредственно действующий президент и его команда.

"Больше всего бросается в глаза - это назойливое подчеркивание во время пресс-конференции и в прессе, что эти люди (причастные к убийству Шеремета - редакт.) - есть ветераны, добровольцы и патриоты. Это говорит о том, что в массы через СМИ последние несколько месяцев вбрасывается информация о том, что ветеран равно преступник, а боец ​​ООС - человек, с которым лучше не ехать рядом в общественном транспорте. Это - системная работа команды Зеленского над дискредитацией ветеранского, добровольного, волонтерского движения", - заметил Билецкий.

Политик считает, что вышеназванные действия призваны снизить уровень доверия к волонтерским и добровольческим организациям в украинском обществе, потому что сейчас именно активисты патриотических движений выступают против политики Зеленского и решений действующей Верховной Рады.

"Так происходит потому, что дутый рейтинг Зеленского катится вниз и уже составляет менее 50%. Ветераны и волонтеры - это люди, которые на протяжении всех последних лет имели высокие рейтинги. 69% у волонтеров в октябре, 66% - у ветеранов. Зеленский прекрасно понимает и знает, что люди, которые прошли войну, не поведут на капитуляцию, разведения войск, на то, что происходит с украинской землей. Они будут противостоять. Умножить на ноль этот моральный авторитет - задача этой власти. Это также напоминает действия предыдущей власти", - сказал Билецкий.

В завершение политик добавил, что в случае, если обвиняемые в убийстве добровольцы действительно окажутся виновными, они заслуживают двойное наказание, ведь такие поступки бросают тень на других ветеранов и патриотов.

Напомним, вчера, 12 декабря, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко. В общем следствие подозревает в убийстве, по меньшей мере, пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугар, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольцев Андрея Антоненко и уже названных добровольцев, супругов, известных под позывными Буча и Пума.