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13.12.19 14:09

Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ внедрить своего агента в ВСУ на Харьковщине, - СБУ

Крымский псевдопатриот прибыл на Харьковщину, где должен был собирать сведения военного характера по обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В начале 2019 бывший военнослужащий Вооруженных Сил, который после событий 2014-го остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

Старший офицер подразделения Воздушных сил после оккупации полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге, проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора. Перебежчик успел получить гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентстве, подконтрольное ФСБ РФ.

Выполнить преступное задание он не успел, потому что сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе.

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