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13.12.19 14:24

ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Кабмин относительно увеличения размера штрафов за нарушение требований пожарной безопасности.

рябошапка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В письме генпрокурора отмечается, что имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн - не является надлежащим рычагом влияния.

В ГПУ сообщили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения.

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