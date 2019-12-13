ГПУ просит Кабмин увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафных санкций за нарушение требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
В письме генпрокурора отмечается, что имеющаяся ответственность - штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн - не является надлежащим рычагом влияния.
В ГПУ сообщили, что в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения.