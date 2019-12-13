Все Церкви солидарны в поддержке Зеленского, стремящегося к миру в Украине, - Епифаний

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

"У нас было несколько встреч. Первая встреча была после избрания, но до инаугурации. Он посетил меня. У нас было такое первое, ознакомительное общение с ним", - рассказал митрополит.

По словам Епифания, у него сложилось положительное впечатление о Зеленском, у которого, по его мнению, присутствовало желание что-то сделать полезное для развития украинского государства в целом.

"А недавняя встреча – она была в рамках встречи президента с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. И мы выразили поддержку президенту в это нелегкое, я бы сказал, время испытаний. Потому что действительно на нем лежит большая ответственность. Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. И поэтому сейчас эта ответственность лежит на украинском государстве и лично на президенте", - добавил он.

Епифаний считает, что Зеленский должен найти "определенную формулу или определенный рецепт" для того, чтобы "страшная необъявленная война России" на территории восточной Украины завершилась.

"Прежде всего, есть стремление, чтобы это было решено каким-то дипломатическим путем. И он пытается это найти. Мы говорили о том, что мы, как Церковь, молимся. Потому что наш священный долг первейший – молиться. Мы молимся, но и также делаем все для того, чтобы в Украине воцарился справедливый мир. Потому что мы не стремимся к какому-либо миру. Потому что мир в неволе – это также мир. Все Церкви были солидарны в том, что мы поддерживаем президента Украины, который стремится, чтобы в Украине воцарился мир. Мы молимся. И пожелали ему успеха в тех переговорах, которые сейчас происходят", - резюмировал митрополит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За спиной Филарета играют пророссийские силы: люди Медведчука проводили проплаченные митинги против меня, - Епифаний

Напомним, 8 ноября, второй в диптихе православных церквей мира Александрийский патриархат вслед за Константинопольской и Элладской церковью признал Православную церковь Украины. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний уже поблагодарил за это и поздравил с историческим решением.

Продолжается и переход приходов Московского патриархата в ПЦУ.