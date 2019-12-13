Суд отправил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, подозреваемую по делу об убийстве Шеремета (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Печерский райсуд Киева назначил подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Данная мера пресечения будет действовать до 8 февраля 2020 года.

Яна Дугарь зарегистрирована в Новомосковске Днепропетровской области, где и будет находится под домашним арестом.

"Апелляцию обязательно будем подавать, вы наши аргументы слышали... когда получим полный текст постановления", - сказал адвокат Ореховский.

"Это (домашний арест. - Ред.) еще раз свидетельствует о том, что никто никаких следственных действий по отношению к Яне проводить не будет. Если бы им было это интересно, они бы оставили ее в Киеве. Они просто нашли человека, который, по их кастингу, подходит для нового сериала и держат ее для следующих серий", - считает адвокат Виталий Коломиец.

Видео заседания суда смотрите здесь.

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".