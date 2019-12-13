"Своих не бросаем": активисты объявили о сборе средств для внесения залога за киборга, боевого генерала Марченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", соответствующее обращение общественные активисты обнародовали на сайте организации.

"Человек, который уже полгода как считается Верховным главнокомандующим, приглашает в столицу информационно-агитационное подразделение российской армии - канал "Звезда" мгновенно появляется на Майдане в Киеве. СБУ молчит в платочек.

Корректировщики огня, которые указывали русским артиллеристам, как лучше обстреливать украинские города, выходят на свободу. Власть молчит в платочек. В то же время по боевым офицерам и генералам фабрикуют уголовные дела и бросают их за решетку. Довоевались. Враги и оккупанты - "в законе", а защитники - под давлением и репрессиями.

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Если кто выпал из реальности, напомним - Печерский суд имени Портнова бросил в СИЗО генерала Дмитрия Марченко. Альтернативой нарисовали залог в заоблачные 77 млн гривен. 77 миллионов! Для боевого офицера, который несколько лет жил в собственном кабинете, а вместо машины имеет собственный велосипед!

Апелляционный суд "пожалел" десантника и заменил 77 фантастических миллионов на ... 20. Не менее фантастических миллионов. Нет, мы можем предположить, что для людей в мантиях 20 млн - это карманные деньги, но для военного ... Есть ли такие деньги у украинского воина? Нет. Есть ли такие деньги у кого-то из нас? Тоже - нет", - говорится в сообщении.

Общественные активисты отметили, что если каждый сложится небольшой суммой, то можно будет выкупить Дмитрия Марченко из заложников "Портновско-Пещерного судилища".

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"Да, сейчас темные времена. Да, мы уже совместно помогали армии и доказали, что нам это по силам. Неужели спасует перед вызовом "цена свободы"?" - сказано в сообщении активистов.

Также отмечается, что на парламентских выборах миллионы людей отдали свой голос не за капитуляцию, а за сражение к победе; не за Малороссию, а за Украину в НАТО и ЕС: Миллионы людей. Если каждый из них перечислит стоимость чашки кофе или пачки сигарет, или кружки пива ... мы сможем собрать средства на правовую помощь. Что такое не выпить лишнюю чашку кофе? Крупица ... Но гривня к гривне = миллионы неравнодушных, которые ткнут в морду системе: "Своих не бросаем".

Для желающих помочь: https://bit.ly/2tdPwWb

Наименование получателя: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД

UA543007110000026005052698006

код ЕГРПОУ / ИНН: 42992954

Наименование банка: ПЕЧЕРСЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код Банка (МФО): 300711

В строке "Назначение платежа" важно отметить: пожертвование от (фамилия, имя, отчество) и номер телефона.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

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Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.