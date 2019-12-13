"ПриватБанк" планируем продать в течение трех лет, - Маркарова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

"Мы имеем четкую стратегию работы с четырьмя банками, которые сейчас находятся в государственной собственности. Все они предполагают вхождение инвесторов в капитал и возврат банков в коммерческий сектор. Первыми пойдут банки, которые стали нашими не потому, что были созданы государством, а потому, что государство было вынуждено вмешаться в ситуацию. Укргазбанк мы уже продаем: в этом году в него зайдет IFC, а дальше мы вместе будем искать стратегического инвестора. Для ПриватБанка у нас стоит задача за три года осуществить полный выход государства из капитала. Но чтобы кому-то что-то продать надо, чтобы кто-то это покупал", - заявила Маркарова.

Она отметила, что перед продажей "ПриватБанка" следует получить решение в некоторых актуальных судебных исках.

"Любой инвестор, особенно в такие активы, как банк, будет оценивать не только экономическую и финансовую ситуацию в стране в целом и показатели банка (а они хорошие, и это очень хороший кейс, который показывает, что при правильном менеджменте, независимом наблюдательном совете и совместной работе можно существенно улучшать позицию на рынке), но и дополнительные риски", - отметила Маркарова.

Напомним, ранее Маркарова заявила, что "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки.

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