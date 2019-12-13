Полковника Ноздрачева отстранили от службы на время служебного расследования из-за слов об "интеграции" с военными РФ, а не с "праворадикалами"

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка, информирует Цензор.НЕТ.

"На время проведения служебного расследования начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев отстранен от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее полковник ВСУ Алексей Ноздрачев заявил во время "круглого стола", что украинские и российские военные, и даже военные, которые воюют в рядах НВФ "ДНР" и "ЛНР" способны быстро "реинтегрироваться", но этому мешают "праворадикалы".

Позднее он отметил на своей странице в Facebook, что его слова якобы были вырваны из контекста и "перекручены".

Генштаб ВСУ выступил с заявлением о том, что утверждения Ноздрачева не являются официальной позицией, а в отношении него начато судебное расследование.

Полковник Ноздрачев пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он "готов понести наказание".

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