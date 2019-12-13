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13.12.19 16:41

"Все это совпадает со вчерашними обвинениями волонтерам", - шоумен Мухарский заявил о проведении обыска в его квартире

Музыкант и художник Антин Мухарский сообщает об обысках в его квартире в Киеве в ночь на пятницу.

"Все это совпадает со вчерашними обвинениями волонтерам", - шоумен Мухарский заявил о проведении обыска в его квартире

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!", - написал он.

При этом он не назвал никаких причин обыска. "Подробности со временем", - добавил Мухарский.

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Позже Мухарский добавил, что в квартире находилось четверо людей, у них изъяли телефоны и компьютеры.

"Сейчас мои юристы и представители проводят расследование этого случая… Все это очень совпадает с вчерашней пресс-конференцией министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки, которые якобы представили какие-то обвинения людям, которые занимаются волонтерским движением. Я тоже в некоторой мере имею отношение к этому движению", – подчернкул он. 

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