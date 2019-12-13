ЦИК назначил на 15 марта выборы в Раду в 179 округе на Харьковщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"13 декабря состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. В Центральную избирательную комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кучера А.В., избранного в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область), по личному заявлению. Поэтому, в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе на воскресенье, 15 марта 2020 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 179 начинается со дня, следующего после дня опубликования этого решения Комиссии. Кроме того, во время заседания внесены изменения в состав тендерного комитета Центральной избирательной комиссии, утвержденного постановлением ЦИК от 17 августа 2016 № 376", - говорится в сообщении.

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Напомним, 6 ноября Зеленский назначил главой Харьковской ОГА нардепа от СН Кучера. 3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера.