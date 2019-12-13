О раскрытии дела Шеремета и первой встрече Зеленского с Путиным - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Арсен Аваков, Министр внутренних дел Украины
Давид Сакварелидзе, Заместитель Генпрокурора (2015 - 2016)
Антон Геращенко, Заместитель Министра внутренних дел Украины
Севгиль Мусаева, Главный редактор "Украинской Правды"
Юрий Бойко, Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Ирина Геращенко, Сопредседатель фракции "Европейской Солидарности"
Юрий Бутусов, Главный редактор интернет-издания "Цензор.нет"
Дмитрий Гордон, Основатель интернет-издание "Гордон"
Александр Мартыненко, Генеральный директор "Интерфакс-Украина"
Алексей Резников, Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе
Они говорят, а решает народ.