МХП успешно прошел проверки птицекомплексов, - Черкасская ОГА

Совещание состоялось в ОГА под председательством главы области Романа Боднара совместно со специалистами областных служб, инспекций, центров, представителей власти и общественности, сообщила пресс-служба администрации, передает УНИАН.

Специалисты этих структур сообщили о результатах выполнения требований сентябрьского протокола и, в частности, мониторинговых исследований птицекомплексов МХП: ЗАО "Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". Речь шла о выводах отбора проб на объектах Каневского района и Черкасского, в частности реки Росава, выше и ниже мест сброса сточных вод, а также атмосферного воздуха, питьевой воды, поверхностных и грунтовых вод, об эффективности работы технологического оборудования на птичниках, перспективных проверках предприятий и их планах по минимизации потенциальных выбросов.

"Заметим, Государственная экологическая инспекция Центрального округа, Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области и Региональный офис водных ресурсов в Черкасской области Государственного агентства водных ресурсов Украины совместно с общественностью трижды в октябре этого года выезжали на объекты ЗАО" Мироновская птицефабрика" и ГП "Перемога Нова". Там взяли необходимые пробы. Так, по информации служб, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировали в атмосферном воздухе, аналогично не выявили отклонений от гигиенических нормативов и в воде, а также превышений на сбросе сточных вод в реку Росава ", - отметили в Черкасской ОГА.