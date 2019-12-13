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13.12.19 18:13

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали при получении взяток за решение земельных вопросов председателей объединенных территориальных общин в Кировоградской и Житомирской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 01

На Кировоградщине за предоставление в аренду двух земельных участков председатель ОТГ, в состав которой входит 11 населенных пунктов, требовал 100 тыс. гривен. Во время проведения оперативных мероприятий полицейские задокументировали факт получения первой части средств. 12 декабря оперативники задержали чиновника во время получения второй части взятки - 60 тыс. гривен.

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 02

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В пятницу, 13 декабря, за решение аналогичного вопроса в Житомирской области также задержали председателя ОТГ. В этом случае за выделение земельного участка под АЗС чиновник требовал и получил 2 500 долларов.

При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 03
При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция 04

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Сейчас оба чиновника задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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